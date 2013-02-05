Уплотнительное кольцо верхней крышки ТНВД LUCAS DPC 9007-497L 106,00X2,50
5 руб.
- В наличии
- Код: 07297
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Кольцо уплотнительное верхней крышки ТНВД LUCAS DPC 9007-497L. Размеры уплотнительного кольца 106,00X2,50. Старый каталожный номер уплотнительного кольца 9102-029A. Номер по производителю Spaco 07297.
Характеристики
|Основные
|Тип техники
|Легковой автомобиль
|Тип запчасти
|Аналог
|Состояние
|Новое
|Производитель
|Spaco Diesel
|Страна производитель
|Италия
Информация для заказа
- Цена: 5 руб.