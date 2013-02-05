ВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ТНВД LUCAS 9100-574 SPACO 11448
41 руб.
- В наличии
- Код: 11448
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ВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ топливоподкачивающего насоса ТНВД LUCAS 9100-574 производителя SPACO (Спако) Италия 11448. Применяется в механических топливных насосах Lucas (Delphi) DPC и является насосом низкого давления ТНВД.
Характеристики
|Основные
|Тип техники
|Легковой автомобиль
|Тип запчасти
|Аналог
|Состояние
|Новое
|Производитель
|Spaco Diesel
|Страна производитель
|Италия
Информация для заказа
- Цена: 41 руб.