Корзина
МАГАЗИН ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ "КВАЛИТЕТ АВТО"
+375 29 666 58 22
+375 29 857 02 87
+375 17 396 33 26
Корзина
Топ продажВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ТНВД LUCAS 9100-574 SPACO 11448

ВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ТНВД LUCAS 9100-574 SPACO 11448

41 руб.

  • В наличии
  • Код: 11448
ВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ТНВД LUCAS 9100-574 SPACO 11448
41 руб.
В наличииВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ТНВД LUCAS 9100-574 SPACO 11448
Купить
+375 29 666 58 22
A1 (Velcom)
  • +375 29 857 02 87
    МТС
  • +375 17 396 33 26
    тел./факс
Купить
+375 29 666 58 22
A1 (Velcom)
  • +375 29 857 02 87
    МТС
  • +375 17 396 33 26
    тел./факс
  • Условия оплаты и доставки
  • График работы
  • Адрес и контакты
  • Производитель и гарантия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

ВТУЛКА+КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ топливоподкачивающего насоса ТНВД LUCAS 9100-574 производителя SPACO (Спако) Италия 11448. Применяется в механических топливных насосах Lucas (Delphi) DPC и является насосом низкого давления ТНВД.

Характеристики
Основные
Тип техникиЛегковой автомобиль
Тип запчастиАналог
СостояниеНовое
Производитель  Spaco Diesel
Страна производительИталия
Информация для заказа
  • Цена: 41 руб.
Товары
Товары
Информация
График работы
  • Понедельник
    09:0018:00
  • Вторник
    09:0018:00
  • Среда
    09:0018:00
  • Четверг
    09:0018:00
  • Пятница
    09:0018:00
  • Суббота
    Выходной
  • Воскресенье
    Выходной
  • БеларусьМинскул. Академическая, дом 6, корпус 1, комн. 7
  • ООО "Квалитет Авто"
  • +375 29 666 58 22A1 (Velcom)
    +375 29 857 02 87МТС
    +375 17 396 33 26тел./факс
    +375 29 666 58 22
  • Игорь
  • 220012, Минск, ул. Академическая, дом 6, корпус 1, комн. 7 р/с BYN: BY31BPSB30121574850159330000, р/с USD: BY28BPSB30121574850288400000, р/с RUB: BY31BPSB30121574850576430000, р/с EUR: BY60BPSB30121574850739780000 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6 BIC Банка: BPSBBY2X УНП 191922659, ОКПО 380918215000 e-mail: info@qauto.by
Сайт создан на платформе Deal.by
ООО "Квалитет Авто" | Пожаловаться на контент